Al volante tra alcol e stupefacenti. Sei gli automobilisti denunciati

Controlli lungo le strade lo scorso fine settimana: diverse denunce e segnalazioni nei confronti di chi si era messo alla guida sotto effetto di droga o alcol. In un caso c’è stato anche l’arresto. In tutto sono stati denunciati sei automobilisti, un uomo inoltre è stata arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e altri due giovani denunciati per lo stesso reato.

Partiamo dall’arresto messo in atto dal Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri nei confronti di un uomo di origine albanese, trovato nella sua casa di San Giustino con circa 14 grammi di cocaina e 9 di hashish oltre a un bilancino di precisione, "evidentemente utilizzato per la suddivisione delle dosi". L’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari.

Nel corso di attività serali e notturne, lo stesso reparto dei carabinieri ha denunciato in stato di libertà due uomini (di origini senegalesi) che, sostando nei pressi di un parcheggio sotterraneo, alla vista dei militari si sono dati alla fuga, cercando di disfarsi di 3 involucri contenenti circa 6 grammi di hashish. Una successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 5 grammi della stessa sostanza, oltre che un bilancino di precisione.

Particolarmente intensi lo scorso fine settimana i controlli sulle strade del territorio svolti anche alla luce del recente codice che ha inasprito questo genere di reati. Tre persone sono state sorprese alla guida delle rispettive autovetture in stato di ebbrezza alcolica quindi denunciate all’autorità giudiziaria, con conseguente ritiro della patente.

Nel corso dei medesimi controlli alla circolazione viaria sono stati sottoposti ad accertamenti attraverso i narcotest in dotazione alle forze dell’ordine diversi automobilisti, di cui due risultati positivi all’uso di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina e cannabinoidi. Anche in questo caso, oltre al ritiro della patente è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria in stato di libertà.

Ancora durante il monitoraggio del territorio i carabinieri della stazione di Umbertide hanno denunciato un 45enne di origine napoletana, in quanto sorpreso alla guida del proprio veicolo senza patente poiché revocata e con una mazza di legno di cui non ha saputo fornire spiegazioni riguardo all’utilizzo. Nel corso del controllo, lo stesso si è inoltre rifiutato di sottoporsi all’accertamento del narcotest, venendo pertanto denunciato all’autorità giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.