Al via una nuova rassegna

Nasce “Moon in Canto“, nuova rassegna aperta alle contaminazioni e al teatro, promossa dall’associazione “Moon in June” in collaborazione con il Comune di Todi per la promozione culturale e turistica della città. La manifestazione prenderà il via con due esclusive regionali. Mercoledì 30 agosto, alle 21, c’è il concerto di Madame in piazza del Popolo, primo live in Umbria della giovane cantautrice, in collaborazione con il Todi Festival. Si proseguirà poi in autunno-inverno al Teatro Comunale: qui il debutto è previsto il 3 novembre, con Vinicio Capossela: celebre cantautore sarà protagonista di “Con i tasti che ci abbiamo”, il tour che porterà nei teatri italiani i brani del nuovo album. Biglietti in prevendita su Ticket One.