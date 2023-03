Al via stasera il tour dei Fask in teatro I “40 Fingers“a Trevi

Tutto pronto al Morlacchi per “Una notte con: Fast Animals and Slow Kids - Concerto in 4 atti per piccola orchestra da camera“, il primo tour teatrale dei Fask, rock band perugina amatissima in tutta Italia. Stasera alle 21 prima data, già sold out. Aperte invece le prevendite per la seconda data del 3 maggio su circuiti TicketItalia e TicketOne. L’evevnto rientra nella stagione di Tourné organizzata da Aucma e Mea Concerti. Il quartetto di Aimone Romizi, Alessio Mingoli, Jacopo Gigliotti e Alessandro Guercini si presenta in formazione inedita, con una piccola orchestra da camera per dare nuova veste ai brani che hanno segnato i quindici anni di storia.

E sempre questa sera alle 21 Tourné propone al teatro Clitunno di Trevi, il concerto dei “40 Fingers“ che, con oltre 90 milioni di visualizzazioni su Youtube e Facebook, sono tra i nuovi fenomeni crossover acclamati in tutto il mondo. In scena un favoloso quartetto di chitarre per un gruppo che esplora nuovi suoni con uno stile unico e uno straordinario repertorio di celebri canzoni rockpop arrangiate. Prevendite su circuito TicketOne.