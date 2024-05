Al via “Note di Scienza“. Dialogo tra le arti con tre incontri La Fondazione Perugia Musica Classica presenta il ciclo di conferenze "Note di Scienza", che unisce la professoressa di ematologia Cristina Mecucci e il violoncellista Enrico Bronzi. Tre appuntamenti per esplorare le connessioni tra musica e scienza, con temi come il DNA, terapie tumorali e vaccini.