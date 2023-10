Al via la stagione Le meraviglie di Tourné

Uno strepitoso itinerario d’autore che attraversa l’Umbria con tanta musica, stand up comedy e monologhi di forte attualità. All’insegna dello slogan “combinazione culturale“ riparte la stagione 2023-2024 “Tourné“ promossa da Aucma e Mea Concerti, dedicata a Sergio Piazzoli, a quasi 10 anni dalla sua scomparsa. "Per noi questa è la stagione umbra della canzone d’autore numero 34" hanno detto ieri, nella presentazione del cartellone, il direttore artistico Gianluca Liberali e la presidente Lucia Fiumi che continuano nel format impostato dall’indimenticabile promoter.

Il programma, ricchissimo e aperto a nuovi spettacoli che verranno annunciati in seguito, si snoda tra Perugia, Assisi, Spoleto e la new entry Orvieto, sempre con la volontà di fare rete. La grande novità è l’Auditorium di San Francesco al Prato di cui Mea Concerti ha preso la gestione. "Sarà il nuovo e meraviglioso spazio della stagione, per me è come una casa" dice Fiumi, mentre Liberali spiega che per adesso "siamo in fase di start up, con concerti-test per prendere le misure dello spazio dove ci concentreremo nel 2024". A chiarire dubbi e perplessità sull’Auditorium atteso da troppo tempo è l’assessore Leonardo Varasano. "Ci sono ancora piccole ma significative questioni tecniche legate al sistema anti-incendio che impediscono un programma completo di eventi. Ma lo spazio sta germogliando e presto partirà a pieno regime". Nessun problema, garantiscono, anche per l’acustica, grazie alle poltrone e al collaudo dei migliori ingegneri di acustica. "E molto dipenderà dall’impianto audio e dal tecnico del suono", rassicurano.

“Tourné“ si apre domani sera al Lyrick con la data zero del nuovo tour di Max Gazzè (foto sotto), “Amor Fabulas – Preludio”: uno spettacolo totalmente inedito, che sta nascendo nel teatro di Assisi, sempre più spesso culla di debutti musicali. Il 15 novembre ecco San Francesco al Prato con la prima tappa italiana del tour europeo di Kaki King, grande chitarrista e compositrice, per poi ritornare al Lyrick: da venerdì 24 a domenica 26 novembre debutta “Tilt - Christmas Tour”, show unico al mondo con i migliori artisti dal Cirque du Soleil e le superstar del Nouveau Cirque, subito dopo, martedì 28, la comicità irriverente di Angelo Duro con “Sono cambiato” e il 3 dicembre ci sono Elio e le Storie Tese con “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”, show diretto da Giorgio Gallione. Il 28 gennaio entra nella stagione il Mancinelli di Orvieto con Fabio Concato e il suo “Il musico ambulante tour“. Poi sarà la volta di Perugia: il 2 febbraio alla Sala dei Notari Immanuel Casto porta in scena “Non era una battuta”. la sera dopo a San Francesco al Prato prende il via “Journey through the past”: Cristiano Godano e Alessandro Asso Stefana suonano Neil Young. Il 3 marzo sale sul palco del Morlacchi la star dei social Camihawke con “Il saggio di fine anno.

Il ritmo della stagione è forsennato: al Lyrick il 21 marzo c’è “Atom Heart Mother”, il concerto-evento dei Pink Floyd Legend, il 22 “Pfm canta De Andrè“, 45 anni dopo il leggendario tour . Ma la stessa sera al Teatro Nuovo Menotti di Spoleto arriva “Queen Rapsody”, travolgente tributo a Freddie Mercury e ai Queen mentre il 28 marzo sempre a Spoleto Antonio Ornano è protagonista di “Maschio caucasico irrisolto“. Quindi due eventi al Lyrick con l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno: Il 7 aprile “Bolero – Carmina Burana” e il 27 aprile “Alla scoperta di Morricone”, tributo unico alle musiche del grande compositore. Sempre al Lyrick il 2 maggio c’è il concerto di Levante (foto sopra) con una tappa del tour “Opera Futura Live nei teatri” e il 3 si chiude (per ora) con Paolo Crepet in “Prendetevi la luna”. Tutte le prevendite sono su TicketItalia e TicketOne.