CASTIGLIONE DEL LAGO - Al via la quinta edizione del Festival della Fisica, organizzato dall’Associazione Franco Rasetti a Pozzuolo Umbro dentro Palazzo Moretti: una tre giorni per scoprire il fantastico mondo della fisica giocando. La manifestazione è aperta a tutti e inizierà oggi dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 per continuare, con gli stessi orari, sabato e domenica. Da segnalare i laboratori di Danilo Cicioni, con la proposta di una vasta gamma di esperimenti e prove scientifiche; poi, nel campo naturalistico si andrà alla scoperta dei "segreti" della natura e le forze che la caratterizzano con Adria Faraone e Mario Morellini. Francesco Rubechini parlerà di meteoriti; Claudio Monellini, presidente dell’associazione "Franco Rasetti", della storia della fisica attraverso i "ragazzi di Via Panisperna" e la vicenda di Franco Rasetti, uno dei primi fisici ad interrogarsi sul ruolo della ricerca scientifica per scopo bellico, rifiutando l’utilizzo dell’atomica. Ezio Mazieri e Lino Gocci presenteranno le loro creazioni di modellismo statico e dinamico. Oggi alle ore 17 inaugurazione della mostra di Elena Matei "Metafisica 2023", quando l’arte pittorica si lega alla geometria e alla fisica.