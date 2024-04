Al via la ‘Festa di scienza e filosofia’: "Spinta per un Mediterraneo di pace"

"Che possa germogliare, anche da questa Festa, la spinta per la creazione di un Mediterraneo di pace". Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha così chiuso il suo intervento nella conferenza di apertura della XXIII edizione di ‘Festa di scienza e filosofia’ quest’anno dedicata al Mediterraneo, da culla della scienza e filosofia a scenario delle sfide per il cambiamento. Conferenza di apertura con i saluti istituzionali e poi, entrando nel vivo, con la ‘Carta di Firenze’. Ad intervenire il presidente de La Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco (in diretta streaming), il presidente della Fondazione Giorgio la Pira, Patrizia Giunti, appunto il sindaco di Firenze Nardella, l’arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, il filosofo della scienza Silvano Tagliagambe e il direttore della Fondazione Mont’e Prama della Sardegna, Giorgio Murru. Proprio l’eco del ‘sindaco santo’ di Firenzo, Giorgio La Pira, è stata particolarmente forte sia nelle parole di Nardella che della presidente Giunti. Nardella ha ricordato la genesi del Forum di Firenze, dove si riunirono i sindaci e i vescovi delle città che si affacciano sul Mediterraneo: "La Pira – ha detto Nardella – aveva chiaro in mente quanto fossero importanti le città e quale fosse il loro ruolo". Il ruolo del Mediterraneo come "unica comunità di destino caratterizzata da condivisione di cultura e di sapere, individuata da La Pira" è stata anche messa in evidenza dalla presidente Giunti, mentre don Satriano ha parlato del Mediterraneo come di una porta "dove avvengono tutti gli incontri". Del ruolo di La Pira e del Mediterraneo ha parlato anche Buttafuoco. Tra gli interventi istituzionali, il direttore del Laboratorio di scienze sperimentali, Pierluigi Mingarelli, ha ribadito l’orgoglio per la Festa. "È stato un anno di lavoro abbastanza intenso, che abbiamo portato avanti sollecitati dall’impegno dei ragazzi e delle tante istituzioni che ci hanno supportato su cosa significhi far parte di un processo di crescita culturale, al quale, come detto, hanno contribuito molte realtà".

Hanno quindi portato il saluto il vicesindaco Riccardo Meloni, l’assessore del Comune di Fabriano Francesca Pisani, la presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Foligno, Monica Sassi, Alessandro Stelluti come presidente del Rotary club di Fabriano e Maurizio Renzini, presidente del Laboratorio di scienze sperimentali.