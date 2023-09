Al via il “Festival del Medioevo“. Taglio del nastro senza la Regione

In un clima di attesa e di grandi aspettative, ha preso il via ieri mattina la IX edizione del Festival del Medioevo sul tema “Oriente-Occidente, le frontiere mobili della storia”. Semplice ed essenziale la cerimonia inaugurale dove è brillata, purtroppo, l’assenza della Regione; oltre al direttore ed ideatore del Festival Federico Fioravanti, c’erano ovviamente il sindaco Stirati, assessori comunali (il Comune considera la manifestazione un prestigioso ed irrinunciabile fiore all’occhiello), rappresentanti della provincia (Francesco Zaccagni), delle forze dell’ordine. Fioravanti, nella sua introduzione, ha tenuto a sottolineare come il Festival sia da tutelare rispetto a numerose tentativi di imitazione, rappresentando ormai un patrimonio apprezzato a livello internazionale.

Ha lamentato la mancanza di contributi da parte dello Stato e ringraziato gli sponsor (Financo, Colacem, Park Hotel Ai Cappuccini, Colabeton, Cvr, Coniop, New Fint, Tecla, Bcc) per il fondamentale sostegno, unitamente a Fondazione Perugia, Camera Commercio e Gal. Da parte sua il sindaco Stirati, dopo i saluti ed i ringraziamenti di

rito, ha raccomandato a chi gli succederà nella guida della città (nel 2024 ci sarannole amministrative); "di dare continuità e solidità a questo Festival" cui ha augurato "lunga vita". Hanno quindi preso il via le relazioni di Franco Cardini su “L’incontro delle civiltà” seguito da Carlo Vecce su “Caterina la madre circassa di Leonardo da Vinci”. Una scoperta alla base del caso letterario dell’anno. Caterina, attraverso varie peripezie era giunta a Firenze come schiava.

Nel pomeriggio si sono alternati Elisa Zanchetta, Federico Edoardo Parozziello, Giuseppe Ligato, Pietro Bugiani, Egidio Ivetic. Oggi i lavori prevedono (inizio ore 10) relazioni di Federico Marazzi, Duccio Balestracci, Maria Giuseppina Muzzarelli e in chiusura di mattinata Franco Cardini. Nel pomeriggio sarà la volta di Umberto Longo, Renata Salvarani, Mario Prignano, Alfonso Marini e Marcello Simonetta. Sempre in mattinata, nel convento di San Francesco, prenderanno il via i “Focus Gubbio” dedicati alle scuole. Dopo la consegna delle borse di studio Allegrucci e Fondazione Mazzatinti, fari puntati su “Delitti e misteri della Gubbio del XII sec.” e sulla replica dello studiolo. Alle 21.30 sarà la volta di Roberto Vecchioni con “Viaggio intorno alle parole fra oriente e occidente”.