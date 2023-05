Al via il “CinePride“ Pioggia di film e incontri al Mélies

Tanti eventi culturali, di approfondimento e di intrattenimento sono in arrivo per festeggiare all’Umbria Pride Parade del 24 giugno. La prima iniziativa di avvicinamento è il CinePride organizzato da Omphalos Lgbti con la collaborazione del cinema Melies per un ricco cartellone di film. Da segnalare tre appuntamenti di questo mese. Stasera si vedrà “Un uomo felice” (nella foto) di Tristan Séguéla e la pellicola sarà preceduta da un documentario prodotto e realizzato da Omphalos: “Intervista a Lucy Salani” documenta l’esperienza dell’unica persona trans di cui si abbia notizia, che sia sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti. Il 17 maggio, in occasione della Giornata mondiale di lotta all’OmoLesboBiTransfobia ci sarà la la proiezione del film “Pride” di Mattew Warchus con dibattito in sala sui temi della giornata mentre il 19 maggio sarà ospite Pasquale Marrazzo, regista del film “Prossimo tuo – Hotel Milano” che, dopo la proiezione del suo film ne discuterà in sala con il pubblico.