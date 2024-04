Al via i lavori per l’efficienza energetica

Sono già iniziati i lavori di efficientamento energetico del Nuovo Cinema Caporali, la multisala gestita da Lagodarte Impresa Sociale nel centro storico castiglionese. Dopo il completamento dei lavori di riqualificazione che a settembre hanno restituito alla cittadinanza una multisala rinnovata, moderna e funzionale, ecco un altro intervento messo in cantiere dal Comune di Castiglione del Lago, grazie al lavoro dell’Area governo del territorio.

L’abbassamento della domanda energetica richiede interventi innovativi nel patrimonio culturale, nei cinema e nei teatri. "A causa delle strutture, spesso vetuste – si legge in una nota dell’amministrazione –, gli edifici sono altamente energivori e costosi nei servizi di manutenzione per far fronte alle crescenti esigenze di aria condizionata, illuminazione e sicurezza. L’intervento prevede la coibentazione delle pareti esterne e il rifacimento della copertura, garantendo dei valori di trasmittanza termica inferiori ai limiti normativi; si riqualifica così l’immobile di proprietà comunale sia dal punto di vista dell’ecoefficienza sia per ottenere una riduzione dei consumi energetici, con evidenti benefici per l’ambiente". Il costo dell’intervento è di 406mila euro di cui 336mila finanziati con le risorse intercettate dal Pnrr; i restanti 70mila euro con fondi del Comune

di Castiglione del Lago.