Al via i corsi per diventare volontario della Croce Rossa

Corsi per diventare volontario della Croce Rossa vengono proposti ed attuati dalla sezione di Gualdo Tadino e dal gruppo di Nocera Umbra. Sono in programma per i mesi di ottobre e novembre; si terranno nella sede del comitato, in via Flaminia sud: vi si svolgeranno lezioni serali, per favorire la massima partecipazione degli aspiranti volontari. I responsabili della gestione della bella iniziativa, guidati dal presidente locale Roberto Gelosia, sottolineano che i corsi sono aperti a tutti, che non sono richiesti requisiti particolari, ma soltanto interesse, sensibilità ed apertura umana ed un po’ di tempo da dedicare. Il corso sarò caratterizzato da una parte introduttiva, per far conoscere la storia e le funzioni della Croce Rossa; quindi si incentra sui temi fondamentali del primo soccorso, della protezione civile, dell’assistenza sociale e dell’educazione sanitaria. Al termine verrà rilasciato un attestato della Croce Rossa, riconosciuto a livello internazionale. Per ogni utile informazione contattare lo 075 912179 o visitare il sito crigualdotadino.it. L’inizio delle lezioni è fissato per il 30 ottobre alle ore 20,30 presso la sede del Comitato locale. Nella sua storia trentennale, la Cri ha formato centinaia di volontari e garantito servizi di rilievo per l’intera comunità, tra cui quelli attuati con il gruppo "Abili speciali".

Alberto Cecconi