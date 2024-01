Al via gli spettacoli itineranti di “Teatrinsieme”. A Calvi c’è Paolo Triestino con “Guanti bianchi“

Nasce in Umbria “Teatrinsieme”, un nuova rassegna itinerante di spettacoli di prosa a ingresso libero, che ha il suo punto di partenza al teatro Monastero di Calvi dell’Umbria. Sono tre gli spettacoli (e cinque le repliche) nel cartellone promosso da Magazzini Artistici, con direzione di Francesco Verdinelli e Germano Rubbi, in collaborazione con i Comuni di Calvi, San Gemini e Amelia, e il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni. Ad aprire “Teatrinsieme” sarà Paolo Triestino, regista e interprete di “Guanti bianchi” (nella foto) di Edoardo Erba, spettacolo liberamente ispirato a “L’arte spiegata ai ragazzi” di Paola Guagliumi.

Volto noto al cinema e in tv (spesso a fianco di Carlo Verdone), dalla metà degli anni Novanta Triestino si dedica soprattutto alla drammaturgia contemporanea. In quesot spettacolo indossa i panni di Antonio, un uomo che passato tutta la vita a trasportare opere d’arte, e anche se non ha studiato, ha finito per capirle meglio dei professori. Raccontando del suo mestiere, con un linguaggio rozzo, comico ma intelligente, prende per mano il pubblico e lo fa viaggiare attraverso due millenni di capolavori. Parla soprattutto per i ragazzi del suo paese, spettatori indifferenti di un delitto infame. È convinto che, per rimanere umani, abbiano bisogno prima di tutto di capire cos’è la bellezza.

Lo spettacolo sarà poi sul palco del Comunale di San Gemini il 24 marzo. In programma per “Teatrinsieme”, ci sono anche anche “Sempre fiori, mai un fioraio” di e con Pino Strabioli in omaggio a Paolo Poli (in scena il 25 febbraio al teatro del Monastero di Calvi dell’Umbria e “B-Sides... (Inoltre)” scritto e diretto da Germano Rubbi il 26 aprile al Comunale di San Gemini e il 28 aprile a Palazzo Petrignani di Amelia.

Prenotazioni dei biglietti al numero 327. 8184788