Si alza domani il sipario sulla 30° edizione di Gubbstock Festival. Avrà luogo al Teatro Romano il 2 e 3 agosto, con un’anteprima domani. Si tratta di un’edizione speciale di “Colla”, per ripercorrere la storia del festival attraverso i manifesti più belli (Piazza 40 Martiri e sede Informagiovani) ed una serata di Prefestival con otto progetti musicali da tutta Italia (dalle 18.30 Giardinetto – Piazza 40 martiri). Saranno invece tredici i progetti musicali che alle ore 19, il 2 - 3 agosto, si esibiranno al Teatro Romano, tra cui artisti quali Emma Nolde (foto, 3 agosto), i Mont Baud (2 agosto), il Collettivo Vivo (2 agosto) e due band che hanno fatto la storia del festival: Thegeneration e Stand Back From The Yellow Line.