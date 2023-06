Grande attesa al Teatro Cucinelli di Solomeo per lo spettacolo internazionale che stasera alle 21 chiude la stagione: “La douleur“ di Marguerite Duras, uno dei testi più profondi della letteratura del dopo guerra messo in scena da Dominique Blanc, celebre e premiata attrice francese. La regia è firmata da Patrice Chèreau, figura chiave della creazione contemporanea, scomparso nel 2013 e primo ospite internazionale del Teatro di Solomeo: Lo spettacolo di stasera è la ripresa della regia di Chèreau con la supervisione del coreografo co-regista Thierry Thieû Niang. E’ in francese con sottotitoli in italiano, prenotazioni al Boteghino Tsu, 075.57542222.