Al setaccio il bosco dello spaccio In azione elicottero e unità cinofile

SPOLETO – Blitz dei carabinieri (foto) nella frazione di Valle San Martino, smantellato il bivacco utilizzato per consumo e spaccio di droga, il bosco torna alla comunità della frazione più a sud del comune di Spoleto . La bonifica dell’area ha richiesto anche la supervisione dall’alto, con l’elicottero proveniente da Rieti ed ha visto un dispiegamento di più di 30 unità, con l’impiego dei militari conduttori con due unità cinofile (dai nomi caratteristici "Tami" e "Gipsy"). È stata ispezionata un’area estesa di fitta vegetazione con arbusti ad alto fusto e la presenza di tende improvvisate in mezzo ad un alto indice di degrado e sporcizia, che ha svelato la presenza abituale di persone notoriamente predisposte a vivere e stazionare in quella zona. È stata restituita alla comunità di Valle San Martino la gestione dell’area boschiva, sottoposta all’azione di degrado ad opera di un non specificato numero di persone, dedite verosimilmente all’attività di consumo e di spaccio al dettaglio di sostanza stupefacente di vario genere per clienti provenienti da Terni e dal versante spoletino. Nel contesto si è provveduto a smantellare le strutture improvvisate e non autorizzate. L’intervento ha visto l’azione dei militari della Compagnia di Spoleto e della Forestale.