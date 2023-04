Al Serafico le ’cure sospese’ "Garantire assistenza a tutti"

Garantire cure e assistenza a chi non potrebbe permettersele: all’istituto Serafico c’è il Progetto #InAiuto, un fondo ‘sospeso’ per dare sollievo, tempestivamente, alle famiglie delle persone con disabilità. Lo spirito è quello del ’caffè sospeso’ della tradizione di Napoli. "Il progetto nasce, quindi, per dare una risposta a tutte quelle esigenze che abbiamo incontrato strada facendo, quelle difficoltà che quotidianamente affliggono le famiglie alle quali siamo stati accanto in tutti questi anni", ha spiegato Francesca Di Maolo (nella foto), presidente dell’Istituto Serafico. E’ partito attraverso un fondo di 200mila euro che funziona proprio come una ‘cura sospesa’, come un ponte che colma le distanze con quanti per diversi motivi non riescono ad avere risposte dal SSN e che rappresenta una ‘casa’ in grado di abbracciare anche la vita dei genitori.

A sostenere e alimentare il fondo saranno cittadini, imprese, associazioni e chiunque vorrà contribuire. Sarà un sollievo che, secondo Claudio Ongis, promotore degli eventi benefici Charing Golf Tour e sostenitore dell’Istituto Serafico e del Progetto #InAiuto, è necessario "quando ci si ritrova faccia a faccia con la sofferenza e con la fragilità: è importante avere il coraggio di farsi coinvolgere e di mettere a disposizione quel che si può". Il vescovo Domenico Sorrentino ha evidenziato quanto "questa iniziativa del Serafico sia perfettamente in linea con la mission e le radici dell’Istituto, nato come opera di amore di San Ludovico Casoria, che si adoperò per aiutare gli ultimi". Per Paola Fioroni, presidente dell’Osservatorio Regionale dell’Umbria sulla condizione delle Persone con Disabilità, "si tratta di un’iniziativa di solidarietà e sussidiarietà che dà valore alla capacità di fare rete".

