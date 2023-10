Al "Santa Giuliana" la nuova illuminazione è finalmente realtà

Il nuovo impianto di illuminazione a led dello stadio Santa Giuliana è realtà. Lo storico impianto – in procinto di essere intitolato a Ilario Castagner , situato alle pendici dell’acropoli – è oggetto negli ultimi anni di importanti opere di restauro. I lavori, non ancora completati, oltre all’illuminazione, riguardano anche le più recenti tecnologie ed innovazioni. L’importo complessivo dell’investimento è di 300 mila euro. Gli interventi già conclusi hanno riguardato il nuovo impianto di illuminazione a Led composto da ben 16 pali, il nuovo impianto di illuminazione anch’esso con lampade a led installato sulla struttura del traguardo, il nuovo accesso all’impianto sportivo, mediante una rampa che consentirà l’agevole accesso anche ai disabili e che consentirà inoltre la realizzazione del controllo automatico degli accessi mediante sistema elettronico di lettura tessere e videosorveglianza (che potrà essere utilizzata in futuro, anche come riconoscimento facciale), un sistema di videosorveglianza, anch’esso innovativo dell’intero impianto costituito da due sole telecamere contrapposte, che possono coprire l’area dell’intero impianto, l’adeguamento dei locali a spogliatoi. Soddisfazione hanno espresso l’assessore Clara Pastorelli e il sindaco Andrea Romizi.