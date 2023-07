Al Santa Giuliana Bollani. E Kyle Eastwood con l’omaggio a Clint

E oggi Umbria Jazz entra davvero nel vivo con l’avvio di tutte le sezioni che scandiscono il cartellone delle meraviglie. Il momento clou resta quello dei main stage all’Arena Santa Giuliana. Dopo Bob Dylan stasera sono in programma due set a partire dalle 21 con Stefano Bollani in “Piano Solo“ e Kyle Eastwood con “Eastwood Symphonic”. Per il funambolico e travolgente pianista si tratta di un ritorno attesissimo tra il pubblico di Uj e per l’occasione promette un viaggio tra i tasti del pianoforte che si rinnova ogni sera. La musica di Bollani non conosce confini, sconfessa i generi musicali e nel suo one man show tutto può accadere, non esiste nessuna scaletta, nessun programma di sala a indicare il succedersi dei brani,

Figlio d’arte Kyle Eastwood celebra il suo illustre papà dedicandogli un progetto complesso e ambizioso che rilegge alcuni dei momenti più importanti della carriera di Clint Eastwood attore, regista, o entrambe le cose. “Eastwood Symphonic” è il titolo di una nuova versione delle colonne sonore di quei film in cui al consueto quintetto di Kyle si aggiunge un arrangiamento orchestrale, a cura di Gast Waltzing, che funge anche da direttore, ed eseguito dall’Umbria Jazz Orchestra e & dall’Orchestra da Camera di Perugia.

Alle 17 c’è il primo concerto al Teatro Morlacchi con Maurizio Ottolini & l’Orchestra Ottovolante e sempre oggi iniziano i concerti di piano solo alla Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria, arricchita dalla mostra di manifesti e foto: alle 12 c’è Nduduzo Makhathini dalla scena jazz sudafricana, alle 15.30 il jazz italiano entra al museo con Dado Moroni. Al via gli appuntamenti alla Bottega del Vino, alla Taverna, al Priori Secret Garden e come sempre spazio ai tanti concerto gratuiti sotto le stelle, in piazza IV Novembre e ai Giardini Carducci,