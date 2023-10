"Al Primo soccorso di Cascia c’è la copertura medica"

CASCIA "La copertura medica del Primo soccorso di Cascia è garantita nelle 24 h e proporzionata ai flussi di attività". La direzione della Usl 2 e la direzione del distretto sanitario rassicurano la popolazione, che in una petizione aveva chiesto tale copertura. L’ Usl spiega infatti che sono stati espletati bandi con incentivi economici per i costi chilometrici e bonus per affitti, con l’obiettivo di avvicinare i professionisti alla Valnerina. "I risultati sono incoraggianti tanto che da circa due mesi si è potuta ripristinare la copertura medica delle sedi di Continuità assistenziale di Monteleone e Cerreto di Spoleto nel fine settimana e, da questo mese, nella sede di Primo Soccorso di Cascia prenderà servizio un medico pensionato di supporto alle attività di Primo Soccorso eAvis". La Usl specifica poi che "nell’area interna della Valnerina, oltre al Primo Soccorso di Cascia, è presente anche il Primo Soccorso di Norcia. In considerazione della nota carenza nazionale di medici dell’emergenza -118, nella volontà della Usl 2 di mantenere operative le due sedi di Primo Soccorso nelle 24 h, si è articolata la presenza del medico del 118 nel turno 8-20 per tre giorni a Norcia e per tre giorni a Cascia". "Nei rimanenti tre giorni - continua l’azienda sanitaria – è presente stabilmente, nel Primo Soccorso di Cascia, un medico di Continuità assistenziale mentre il turno notturno vede la presenza costante del medico del servizio 118 insieme al medico di Continuità assistenziale".