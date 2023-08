A causa delle previsioni meteo avverse il concerto di Simone Cristicchi atteso questa sera alle alle 21 a Bevagna, al Parco dell’Imbersato, è stato rinviato al 31 agosto, stessa location e stesso orario, nell’ambito del festival internazionale Green Music. La decisione è stata presa dall’associazione d’arte Musicale e dalla Mastrini Group in accordo con l’amministrazione comunale. Bisogna dunque aspettare per il concerto “Lo chiederemo agli alberi” nel quale il cantautore si esibirà nell’acoustic trio tour per raccontare le tappe della sua continua evoluzione artistica. Ingresso libero con contributo minimo (10 euro) per un posto a sedere. Info e prenotazioni ai numeri 351.9344354; 0742361667 e 388.4524611.