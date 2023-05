"Al Parco della Fonte centro termale di eccellenza"

Un centro termale di eccellenza: lo prospetta il sindaco dopo l’aggiudicazione all’asta del Parco della Fonte, storica struttura che per tanti anni era stata un fiore all’occhiello della città nota per le sue acque minerali. Rendendo pubblica la conclusione dell’iter per l’assegnazione del parco, il sindaco annuncia infatti che l’amministrazione farà tutto ciò che è nelle proprie possibilità perché si realizzi un centro di alto livello in grado di rinverdire i fasti del passato. Una parte del parco, ricorda il sindaco, era stata già acquistata dal Comune nel 2020, dopo una prima asta del 2014.

Essendo però cresciuto nel tempo l’interesse per l’area e per le strutture, si è giunti ad indire la nuova asta, vinta da Terme Italia di Roma che si è aggiudicata la parte del parco rimasta libera dopo l’acquisizione dell’amministrazione comunale. Sempre il primo cittadino dichiara poi che con la nuova società, che gestisce già altre importanti terme come Saturnia e Chianciano, ci sono stati molti confronti nel corso del tempo, fino a portare alla conclusione positiva di questi giorni. La speranza, secondo il sindaco, è che possa aprirsi una nuova prospettiva per San Gemini, centro che vanta grandi tradizioni e un potenziale significativo.