Al Padel Arena grande spettacolo: "Pubblico entusiasta e giocatori al top"

Si è concluso con successo il torneo FIP Promises, svoltosi al Padel Arena Fastweb di Perugia. L’evento ha visto una straordinaria partecipazione di giovani talenti provenienti da tutta Italia e non solo, confermando la struttura come punto di riferimento per il padel giovanile a livello nazionale.

A vincere nelle loro categorie sono state Sophie Lucernoni nell’U12 Femminile, Emma Speziali nell’U16 Femminile, Matilde Minelli e Vittoria Giraldi nell’U18 Femminile. Filippo Donateo e Matias Giacomini hanno ottenuto il terzo posto nella categoria U12 maschile. Alle semifinali sono giunti Matilde Laura nell’U16 Femminile, Mattia Minelli ed Edo Fiorini nell’U14 Maschile, Elena Sofia Minelli e Sofia Belli nell’U18 Femminile.

Il direttore Luca Pellegrini ha espresso grande soddisfazione per l’affluenza registrata durante il torneo: "Abbiamo vissuto tre giorni di sport e passione, con un pubblico entusiasta e giocatori di altissimo livello. Questo torneo rappresenta un’importante tappa per la crescita del padel giovanile italiano e siamo orgogliosi di aver ospitato un evento così prestigioso". Anche il direttore tecnico Fabricio Cattaneo ha elogiato i risultati ottenuti dai suoi allievi che hanno brillato nelle rispettive categorie.