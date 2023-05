Al Ministero si decide il rilancio

TERNI Svolta sul futuro della Treofan, chiusa da oltre due anni e con circa 90 lavoratori in cassa integrazione "Oggi incontro alle 16 al Ministero", ha scritto ieri in un post Sergio Cardinali, sindacalista ternano della Filctem nazionale. "In questi casi le ore che separano all’incontro sono un misto di speranza e di angoscia. Non sai mai cosa accadrà". In ballo ci sarebbero un paio di manifestazioni d’intesesse per la ripresa delle produzioni e soprattutto la disponibilità della vecchia proprietà, la multinazionale indiana Jindal, di cedere i macchinari.