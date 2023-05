Al ’Marinangeli’ calcio giovanile con l’Inter Camp

NOCERA UMBRA – La città delle acque è pronta ad ospitare l’Inter Summer Camp, iniziativa organizzata da F.C. Internazionale Milano in collaborazione con ASD Nocera Umbra 2017 per portare l’esperienza di calcio a tutti i piccoli calciatori e calciatrici del territorio. L’evento, che si terrà dal 26 al 30 giugno, prevede cinque giornate di allenamenti, gioco e divertimento, per tutti i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 14 anni. Nel campo sportivo comunale ’Angelo Marinangeli’, le giovani promesse del pallone avranno modo di allenarsi a stretto contatto con allenatori e istruttori del settore giovanile dell’Inter, e di trascorrere una settimana da campioni assieme ad altri ragazzi e ragazze appassionati di calcio. Un’avventura unica, per fare amicizia e imparare i valori cardine di questo sport, primo tra tutti il gioco di squadra.