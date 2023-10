Al Lyrick la data zero del nuovo tour di Maz Gazzè

E al Lyrick di Assisi è tutto pronto per ospitare, sabato 28 alle 21 la data zero di “Amor Fabulas – Preludio”, la nuova tournée di Max Gazzè (nella foto), prodotta e organizzata da Otr Live. Il concerto fa parte della stagione Tourné organizzata da Aucma e Mea Concerti ed è collaborazione con il Comune di Assisi.

Il tour, che proseguirà a novembre nei più importanti teatri d’Italia, offre uno spettacolo completamente inedito, con sonorità diverse e una scaletta che si muove tra passato e futuro con la possibilità di ascoltare, oltre ad alcuni irrinunciabili successi di Gazzè, brani storici mai suonati prima dal vivo e anche quattro inediti che saranno contenuti nel nuovo album, tra cui il nuovo singolo “Che c’è di male”. Alla band storica, composta da Cristiano Micalizzi (batteria), Daniele Fiaschi (chitarra), Clemente Ferrari (tastiere), Max Dedo (fiati), si aggiungono due nuove importanti figure: Greta Zuccoli ai cori e Nicola Molino al vibrafono, entrambi polistrumentisti. Il loro apporto sarà fondamentale per creare le atmosfere avvolgenti e oniriche di cui questo spettacolo ha bisogno. “Che c’è di male” è il primo singolo del nuovo progetto discografico “Amor Fabulas”. Registrato in Inghilterra nei Real World Studios di Peter Gabriel (come tutto il disco), il brano vede la rinnovata collaborazione nel testo dello stesso Max con il fratello Francesco Gazzè per un brano che fonde e intreccia i sapori del miglior pop-rock.

Le prevendite del concerto sono sul circuito TicketOne