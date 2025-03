Al Lyrick c’è “Van Gogh Café Opera Musical”. La vita del pittore tra musica dal vivo e proiezioni 3D

Una travolgente commedia musicale con proiezioni animate in 3D per celebrare l’arte e il genio di Vincent Van Gogh. Il Lyrick apre le porte a “Van Gogh Café Opera Musical” (nella foto), spettacolo scritto e diretto da Andrea Ortis, in scena domani alle 21.15 nell’ambito della stagione “Edizione straordinaria”, organizzata da ZonaFranca. Il musical, prodotto da Mic – International Company è ambientato in Café Chantant Parigino, con la musica di un’orchestra dal vivo, il canto di un cast d’eccezione e coinvolgenti coreografie sullo sfondo di proiezioni animate 3D che rendono le opere di Vincent vive e meravigliosamente immersive.

La storia si svolge in Café Chantant nel cuore di Parigi, chiuso al pubblico, in attesa del grande debutto serale, con artisti e lavoratori che si preparano per lo spettacolo. E qui viene rievocata la vita di Van Gogh grazie a un antiquario M. Louis Philippe (lo stesso Andrea Ortis) che si presenta nel locale con un libro: la raccolta delle lettere originali che Vincent e il fratello Theo si scambiarono. Attraverso queste parole, inizia a raccontare la vita travagliata dell’artista, alcuni suoi momenti focali e i nodi più interessanti della sua arte pittorica, leggendo passi originali ricavati dalle lettere oppure immergendo il pubblico in grandi proiezioni animate 3D che avvolgono spettatore e scena trasformandola in una “Notte Stellata” o in un “Campo di grano”, altre volte coinvolgendo l’habitat scenico in una vera e propria trasformazione in giallo “Girasole” o in lilla “Iris”.

Lo spettacolo culmina in un tripudio di musica, danza e sentimento, trasformando il Café Chantant in un simbolo di rinascita e di scoperta, dove il coraggio di cambiare e la forza dell’arte si fondono per creare nuove opportunità e nuove vite.

I biglietti sono in vendita su TicketItalia e TicketOne