Al Lirick Teresa Mannino apre la stagione

All’insegna dello slogan “Scopriamo le carte“, il Teatro Lyrick riapre le sue porte al pubblico e inaugura una stagione delle meraviglie che proporrà 25 spettacoli e oltre 40 serate capaci di spaziare dal musical alla commedia, dal balletto classico alla danza hip hop, da one (wo)man show a grandi nomi della scena internazionale. Il cartellone, organizzato dall’associazione ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali, parte subito forte: lunedì 30 e martedì 31 ottobre alle 21.15 doppio spettacolo con Teresa Mannino (foto sopra) , vulcanica protagonista di “Il giaguaro mi guarda storto”, che ha registrato un velocissimo sold out.

"Ritorno sui palchi dei teatri piena di desideri, racconti e interrogativi - racconta l’artista -. Il primo desiderio è quello di ritrovare il pubblico, scambiare sguardi con ogni spettatrice e con ogni spettatore seduto in platea dalla prima all’ultima fila, nessuno escluso, per scoprire chi siamo diventati dopo questa assenza epocale". “Il giaguaro mi guarda storto” promette scintille. "Dai racconti d’infanzia alla difficile relazione che abbiamo con l’attesa – prosegue –, dalla perplessità nei confronti degli animali umani alla stima per le formiche, il filo conduttore sarà il desiderio, stupore vitale che accende sogni, infuoca cuori e libera movimento".

Dopo l’inaugurazione con Teresa Mannino, la stagione entra subito nel vivo con tre spettacoli che ben sintetizzano la varietà e ricchezza del cartellone. Sabato 4 novembre alle 21.15 c’è “Gospel Connection Mass Choir”, atteso e monumentale concerto di chiusura della Gospel Connection con oltre trecento artisti sul palco. Da venti edizioni, l’appuntamento raduna ogni anno ad Assisi centinaia di appassionati, accomunati dal desiderioi esprimersi attraverso il gospel. Si prosegue mercoledì 15 novembre alle 21.15 con “Il Vajont di tutti”, pièce teatrale scritta, diretta e interpretata da Andrea Ortis, 60 anni dopo la tragedia. "La storia del Vajont – dice – è la storia di tutti, un monito attualissimo che parla alle nostre coscienze, richiamandoci al ruolo di ospiti in questo pianeta, non di padroni". La sera dopo, giovedì 16, spazio alla danza con “Il lago dei cigni, ovvero il canto” (foto sotto), riallestimento di uno tra i più apprezzati successi del Balletto di Roma firmato da Fabrizio Monteverde, celebre coreografo che reinventa il più famoso dei balletti di repertorio su musica di Ciajkovskij.

Sofia Coletti