Al lago sboccia il Tulipano Vetrina internazionale per la Festa di Castiglione

Oltre 150.000 tulipani, circa un milione di petali, 4 carri allegorici che hanno richiesto ben tre mesi di lavoro per la loro creazione, quattro ’I Borghi più Belli d’Italia’ gemellati e presenti all’evento con le proprie delegazioni in costume, più di 150 volontari, 11 giorni di manifestazione con decine di iniziative ed eventi in programma. Con questi numeri imponenti è stata presentata a Roma, nella sede di ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo, l’edizione numero 53 della ’Festa del Tulipano’ di Castiglione del Lago. I preparativi sono in dirittura d’arrivo in vista del taglio del nastro fissato per il pomeriggio di domani. Tutto pronto, insomma, per la più importante festa di primavera dell’Umbria che si protrarrà fino a lunedì 1° maggio e che avrà nelle sfilate di domenica 23, martedì 25 e domenica 30 aprile (in notturna) i suoi momenti clou.

Decisamente affollata la presentazione, avvenuta sotto la regia dell’Associazione ’I Borghi più Belli d’Italia’ presieduta da Fiorello Primi e fondata nel 2001 proprio nella cittadina lacustre. Testimonial Osvaldo Bevilacqua, popolarissimo personaggio televisivo, per rappresentare l’evento che si prepara ad accogliere, come ogni anno, migliaia di turisti e curiosi. Con lui Marco Cecchetti, presidente dell’Associazione ’Eventi Castiglione del Lago’. Presentazione particolarmente apprezzata dal sindaco della cittadina lacustre, nonché presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, Matteo Burico. Tra le istituzioni intervenute l’Assemblea legislativa della Regione Umbria con il vicepresidente Michele Bettarelli; il Gal Trasimeno-Orvietano, che da sempre offre un supporto notevole alla manifestazione, con il Direttore Francesca Caproni; la Confcommercio Trasimeno con il presidente Mirko Salvi; il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno con il presidente Emanuele Bizzi. La collaborazione e il sostegno di queste realtà ha così reso possibile un fitto programma di iniziative. Tra queste spicca la quarta edizione del ’Trasimeno Rosé Festival’ e il ’Trasimeno Jamboparty’.