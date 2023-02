Al Curi 1.100 supporter rossoverdi

Allo stadio "Curi" ci saranno 1.100 supporter rossoverdi (e sarebbero stati molti di più qualora la disponibilità dei biglietti per il big match di serie B fosse stata maggiore) pronti a dare come sempre il massimo sostegno alle fere. Ma ieri, alla partenza da Terni del pullman della squadra, allo stadio, non c’è stato il consueto grande incitamento che ha caratterizzato la vigilia dei precedenti derby. Non c’erano infatti i gruppi organizzati e neanche i tifosi in generale. Un inevitabile flashback riporta allo striscione di contestazione nei confronti di Stefano Bandecchi apparso sabato scorso in Curva Nord in occasione di Ternana-Parma e al conseguente scambio di vedute tra una parte della tifoseria e il presidente rossoverde. Nella replica conseguente all’ultimo comunicato della Curva Nord, Bandecchi, oltre a ribadire che venderà la Ternana Calcio, sul proprio profilo Instagram aveva tra l’altro affermato, sorridendo: "Per me anche il fatto che seguite sempre la squadra fa piacere, però se domani per esempio a Perugia non ci venite e non date i soldi alla squadra del Perugia stiamo un passo avanti, come hanno fatto i perugini con noi fino ad oggi: non sono mai venuti a portarci una lira".

Augusto Austeri