Al ’Cortile di Francesco’ è il giorno di Cucinelli

ASSISI – È il giorno di Brunello Cucinelli al ’Cortile di Francesco’. L’imprenditore umanista sarà protagonista oggi dell’incontro "Rinnovare la vita con la sapienza degli antichi" in programma alle ore 17 nella Sala Stampa del Sacro Convento di San Francesco. Sarà intervistato dalla giornalista Donatella Miliani, vice responsabile dell’edizione umbra de La Nazione. ’Cortile di Francesco’ che vive oggi la terza e conclusiva giornata: a chiudere la kermesse, alle 21, sulla piazza inferiore del complesso basilicale sarà "Medea in sartoria", un progetto che coinvolge, insieme a donne recluse ed ex detenute, anche studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e universitari. La giornata di ieri è stata caratterizzata dall’intervento, in collegamento, di Maria Falcone, sorella di Giovanni, nel corso dell’incontro "A scuola di legalità". "L’uccisione di Giovanni, 31 anni fa, ha significato la morte di un uomo che aveva iniziato un cambiamento – ha sottolineato Maria Falcone – Nonostante il grande dolore, ha prevalso in me la volontà di continuare il suo percorso e l’attività nelle scuole che abbiamo portato avanti: ‘lezioni’ alle nuove generazioni per creare una società nuova. Puntando sul rispetto delle regole, qualcosa che va insegnato con l’esempio e i comportamenti per il rispetto degli altri". Incontro al quale hanno partecipato studenti delle scuole di Assisi; insieme a Maria Falcone i giornalisti Vittorio Di Trapani, presidente Fnsi, Paolo Borromenti, presidente di ’Articolo 21, liberi di…’, Alessandro De Lisi, della Fondazione Falcone,curatore generale del progetto Museo del presente "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" di Palazzo Jung a Palermo.