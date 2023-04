Al Comune l’attestato di “custode“ di Namor per la biodiversità

LUGNANO - Ha ricevuto l’attestato di “custode” del progetto “Namor” per la biodiversità nella bassa Umbria il Comune di Lugnano in Teverina in occasione di Agriumbria dove è stato presentato l’itinerario della biodiversità del territorio di Narni, Amelia e Orvieto curato dal 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria. Il riconoscimento a Lugnano, fa sapere il vice sindaco, è stato motivato dall’importante impegno del Comune per il miglioramento e la gestione della collezione mondiale di ulivi Olea Mundi. Secondo il vice sindaco si tratta di un risultato che va condiviso con l’intera comunità e soprattutto con chi opera nel settore agricolo ed agroalimentare. Una comunità che cresce culturalmente, ha sottolineato, per difendere le eccellenze e la qualità dei prodotti dell’intero territorio amerino, definendo un vero modello da seguire per le generazioni future. Namor è un progetto di valorizzazione delle varietà e razze locali iscritte all’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e degli agricoltori che le custodiscono.