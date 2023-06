Al Comunale la Masterclass di Terranova

TODI – Il celebre tenore Gianluca Terranova ha scelto Todi e il suo Teatro Comunale per l’edizione 2023 della International Opera Masterclass, in programma dal 1 al 12 agosto. Il prestigioso Master, del quale è in corso già la promozione in Cina, vedrà impegnato il Maestro nel tramandare ai giovani cantanti lirici la Scuola di Canto italiana. Quello di Todi è un progetto originale che vedrà Gianluca Terranova tenere le lezioni sul palcoscenico del Teatro Comunale ogni giorno, con il concerto finale del 12 agosto, "Lezioni di canto show", tenuto dallo stesso Maestro insieme agli allievi del Master. "Abbiamo accolto con grande favore la proposta del Maestro Terranova - spiega il sindaco Ruggiano – che ci piace considerare ormai un nostro concittadino di adozione e con il quale abbiamo iniziato a ragionare su progetti ancora più ambiziosi e a lungo termine".

S.F.