Al Caporali va in scena lo spettacolo “L’anello forte”

Al Teatro Cesare Caporali di Panicale prosegue stasera alle 21 va in scena L’anello forte, tratto dall’omonimo testo di Nuto Revelli: un omaggio alle indimenticabili donne di cui l’autore ha raccolto le testimonianze. In scena Laura Curino e Lucia Vasini, la drammaturgia e la regia sono di Anna Di Francisca autrice e regista cinematografica e televisiva che ha realizzato un testo che racconta gli aspetti della condizione femminile oggi ancora attuali, come la ricerca di lavoro, tra la campagna e la fabbrica, in concorrenza agli uomini, la responsabilita` dei rapporti familiari, la crescita dei figli. "Il nostro desiderio, insieme con gli eredi dell’autore – racconta la regista – e` quello di far vivere la figura di Nuto Revelli come giornalista di inchiesta ante litteram, e nello stesso tempo raccontare la cultura del dopoguerra in Piemonte, regione che da sempre e` terra di accoglienza di ondata migratorie. Queste comunita` hanno accolto prima le donne che dal sud Italia venivano a sposarsi con i contadini piemontesi, poi gli emigranti dal meridione verso le fabbriche del nord ed oggi la terza onda, quella extracomunitaria. Lo spettacolo utilizzera` musiche originali, documenti originali, fotografie, filmati originali e filmati realizzati appositamente". È possibile prenotare telefonicamente al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075 57542222, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20. Acquisto online sul sito del Teatro Stabile dell’Umbria.