Al Bar Montanucci il “Premio del Gusto“ della stampa estera

ORVIETO - Il bar Montanucci premiato dalla stampa estera. La 19esima edizione del “Premio del Gusto“, organizzata dall’Associazione Stampa Estera in Italia, ha celebrato l’eccellenza dell’agroalimentare italiano. Il premio, infatti, riconosce i produttori, i divulgatori, i consorzi e le aziende storiche che si distinguono nel settore alimentare. Dopo un attento confronto la giuria del Gruppo, per quanto riguarda la categoria “Azienda storica in gestione familiare da oltre cento anni“, ha scelto di premiare il Bar Montanucci di Orvieto "che ha continuato a servire i clienti per più di un secolo". A ritirare il premio è stato il titolare, Francesco Notazio che ha ringraziato i corrispondenti del Gruppo del Gusto dell’associazione. Tra gli altri premiati ci sono come miglior produttore: Silvia Trignani della Masseria del Parco di Farindola, Abruzzo, per il suo pecorino speciale, coagulato con caglio suino. Come miglior divulgatore: la rivista online “Il Salvagente“ per il suo impegno nel sensibilizzare i consumatori sulle truffe. Come miglior consorzio: il Frantoio cooperativo di Gradoli “Appo“.