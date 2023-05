Aiuto in musica per alunni ’speciali’

UMBERTIDE – ’[email protected]’ è il titolo del progetto in rete che vede coinvolti gli alunni con bisogni educativi speciali del I e II Circolo Didattico di Umbertide e dell’Istituto Comprensivo "Umbertide-Montone e Pietralunga". Una iniziativa resa possibile da Ivano Pino, responsabile logistico dell’azienda "Proma" e dalla stessa "Proma Tec" e da "Lanni" che hanno coperto il costo del progetto, rivolto a 22 alunni con bisogni speciali.

Al lavoro con i ragazzi, fino a giugno ci saranno Moreno Piccioloni e Lia Sasso, della Scuola di Musica ’I concertisti’, con interventi per singoli alunni o di gruppo, il cui obbiettivo è la facilitazione alla comunicazione nella sfera del non-verbale dove la musica deve intendersi anche nelle sue forme più semplici di "linguaggio" sonoro, ossia istintivo, immediato. "La musica – dicono gli organizzatori – diventa uno strumento di comunicazione speciale per questi ragazzi, una forma di contatto alternativa rispetto a quella offerta dal linguaggio verbale, suscitando l’espressione di sentimenti ed emozioni. Quando ci si esprime musicalmente si comunica e si ’parla’ in musica. Ogni incontro è differente, una storia a sé stante bella e rispettosa delle possibilità del gruppo e dei limiti fisici o psichici degli individui che lo compongono. Nessuno rimane escluso, ognuno risponde con la propria creatività".