"Aiutiamo Pierantonio" Serata di beneficenza

UMBERTIDE - Sostenere i territori colpiti dal sisma. Per questo domani si terrà una di beneficienza organizzata da alcune delle maggiori aziende di Pierantonio, Umbertide e Pian d’Assino, in collaborazione con l’associazione Pierantonio Sport. L’iniziativa è proposta da Terex, Faist, Proma, Promatec, Modulo, Molini Popolari Riuniti, Solfer, Seas, Cifa Centro, Gb Software, Servicepompe, Tana Italia, Alunni Impianti, Lucyplast, Gamet e Salpa e si svolgerà presso il Cva di Pierantonio.

L’orario di inizio è fissato per le ore 18, mentre alle 19 è prevista l’apertura degli stand gastronomici e l’avvio dell’intrattenimento musicale con dj set e karaoke. Il menù base (panino più bevanda) è di 5 euro. L’intero ricavato della serata sarà devoluto per dare un contributo fattivo alle località messe in ginocchio dal terremoto del 9 marzo. Intanto prosegue anche la raccolta fondi organizzata sulla piattaforma GoFoundMe organizzata a poche ore dal sisma da Pierantonio Sport. Al momento sono raccolti circa 47mila euro.