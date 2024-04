Aiuti per contrastare la povertà educativa

Un minore o un giovane adulto è soggetto a povertà educativa quando il suo diritto ad apprendere, formarsi, sviluppare capacità e competenze, coltivare le proprie aspirazioni e talenti è privato o compromesso: non si tratta quindi di una lesione del solo diritto allo studio, ma della mancanza di differenti opportunità educative da quelle connesse con la fruizione culturale al diritto al gioco e alle attività sportive. La Giunta comunale di Castiglione del Lago ha approvato un provvedimento, mediante avviso pubblico, proprio per contrastare la povertà educativa denominato "Un’opportunità per tutti", una misura economica volta ad integrare il reddito familiare al fine di garantire ai minori e/o a giovani adulti beni essenziali per la loro crescita, il loro sviluppo e il loro percorso di socializzazione. Le domande dovranno pervenire dalle ore 9 di domani 10 aprile entro e non oltre le ore 17 del 9 maggio 2024. L’importo del contributo è di euro 150 per nucleo familiare con un beneficiario, 300 per 2 beneficiari e 450 per 3 o più beneficiari. L’erogazione del beneficio avverrà in un’unica soluzione (una tantum) e non esclude la possibilità, per la persona richiedente, di usufruire di ulteriori benefici nel 2024.