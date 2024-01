"Aiutare la nostra sanità". Il Pd in missione a Branca ’Realtà decisiva in Umbria’

L’ospedale comprensoriale di Branca (Gubbio-Gualdo Tadino) è da tempo una delle realtà più importanti della Regione, per professionalità, qualità dei servizi, organizzazione. Dalla sua inaugurazione (2008) ad oggi ha conosciuto una crescente qualificazione tanto da rappresentare il riferimento anche per utenti e pazienti provenienti dalla media valle del Tevere, Pantalla, Assisi e perfino dal perugino. Una cifra indicativa; nel 2023 gli accessi al pronto soccorso sono stati 26.000. Merita quindi di essere adeguatamente sostenuto per assecondarne la crescita ed eliminarne eventuali criticità, riferite soprattutto a personale ed aggiornamento tecnologico. Questo quanto emerso dal sopralluogo effettuato lunedì, unitamente a Teresa Tedesco, direttore medico del presidio ospedaliero di Branca, da una delegazione del Pd composta dai segretari eugubino Massimiliano Grilli e regionale Tommaso Bori, dal sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, da Marco Cardile e Daniele Gallina responsabili regionali rispettivamente di sanità ed organizzazione.

"La visita ha permesso - si legge nel documento di sintesi - di incontrare tutto il personale di Radiologia, Cardiologia, Medicina, Chirurgia, Laboratorio analisi, Pronto Soccorso e Centralino" entrando "in contatto diretto con coloro che quotidianamente si trovano ad affrontare le difficoltà di scelte politiche regionali e nazionali basate su meri tagli strutturali, mettendo a rischio il diritto alla salute".

Durante il sopralluogo è emersa con forza la necessità di "maggiore personale medico, infermieristico ed Oss", oltre a "politiche di aggiornamento tecnologico per le quali la Direzione ha garantito il suo impegno concreto nel corso del 2024".

Nel pomeriggio la delegazione insieme al sindaco di Gubbio Filippo Stirati si è recata al distretto presso il vecchio ospedale cittadino (preoccupa lo stallo dei lavori per quanto riguarda la Casa della salute), registrando diverse problematiche, tra le quali "lo stato di abbandono in cui versa il consultorio, scoperto dal servizio del ginecologo da poco andato in quiescenza". Altra tappa fondamentale è stata anche il centro di salute di Gualdo Tadino, il tutto, spiega il Pd, per la definizione di iniziative "per difendere la nostra sanità pubblica regionale".