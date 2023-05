Trovato morto carbonizzato dentro l’abitazione, Gubbio piange Aimaro Malingri

Gubbio (Perugia), 29 aprile 2023 – Tragedia nelle prime ore di ieri nella frazione di Valdichiascio, una delle zone più suggestive del vasto territorio eugubino. Nella mattinata i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gubbio e personale del 118 sono intervenuti presso un’abitazione della zona dove era stato segnalato del fumo uscire dalle finestre. I soccorritori, al loro arrivo ed entrati all’interno, hanno purtroppo rinvenuto ormai privo di vita il proprietario, Aimaro Malingri di Bagnolo, cinquantotto anni, riverso a terra e parzialmente carbonizzato. Com’è facile immaginare, è stato purtroppo inutile ogni tentativo di soccorso.

L’allarme era stato lanciato da alcuni abitanti del luogo, preoccupati per una situazione che legittimava tutta una serie di preoccupanti interrogativi. Stando ai primi rilievi e relative indiscrezioni, l’incendio ha interessato soltanto una poltrona del soggiorno e la vittima, con modalità e cause da ricostruire. Sul posto sono successivamente intervenuti i Carabinieri del Comando Compagnia eugubina per i primi accertamenti indispensabili per ricostruire la dinamica del drammatico episodio. Arrivati anche gli uomini della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Perugia per il sopralluogo, oltre al Pubblico Ministero di turno che coordina le indagini.

Nel pomeriggio la salma è stata trasferita al Santa Maria della Misericordia di Perugia per il probabile esame autoptico. Tutto, al momento, lascia presumere di essere in presenza di un evento accidentale che ha provocato nella zona e non solo un’eco unanime di cordoglio e rimpianto per la stima e l’apprezzamento che circondava la vittima.

Aimaro era figlio del celebre Doi Malingri, il primo a compiere una traversata italiana su una barca a vela da diporto, ed aveva ereditato dal padre la passione per il mare e per l’aria. Geniale una delle sue idee, quella di installare su di un piccolo gommone un deltaplano a motore. Aimaro per anni si è dedicato alla “Polaris Motor”, un’azienda che ha realizzato anche una versione anfibia dei gommoni volanti. Tutto ciò continuando a dedicarsi con entusiasmo alla vela, partecipando a regate ma dedicandosi anche all’attività di skipper nonché di istruttore conosciuto ed esperto di deltaplani. Presso alcuni cantieri ha messo a disposizione la sua esperienza per la costruzione di barche a vela realizzate con procedure e tecniche del tutto artigianali.