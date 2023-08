Ai domiciliari per maltrattamenti Finisce in carcere per la droga

Era ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di armi, è finito in carcere per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti: nella sua abitazione aveva messo su un commercio di droga. Si tratta di un uomo di 51 anni che i carabinieri del radiomobile di Assisi hanno portato in carcere a Capanne. Il provvedimento che ha commutato i domiciliari alla detenzione in carcere è legato a una serie di violazioni alle disposizioni impartite all’uomo dall’autorità giudiziaria. L’uomo era stato oggetto di numerose segnalazioni da parte di alcuni residenti, che avevano notato un via vai ingiustificato dalla sua casa di Santa Maria degli Angeli, di persone non appartenenti al nucleo familiare. I militari hanno predisposto una serie di servizi di appostamento che si concludevano con esito positivo; al momento dell’accesso all’interno dell’abitazione venivano identificati nascosti dietro la porta del bagno un cittadino extracomunitario, con precedenti di polizia e una donna italiana, entrambi gravati da precedenti polizia anche per reati inerenti gli stupefacenti. Nel corso dei controlli i militari hanno rinvenuto alcune dosi di eroina, cocaina, hashish, delle pasticche di ecstasy, un bilancino e materiale per il confezionamento. Il 51enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio è scattata anche la segnalazione all’Ufficio di Sorveglianza con il magistrato che ha disposto la sospensione dei domiciliari.