Ai domiciliari: evade, va al bar e molesta i clienti

Doveva essere ai domiciliari, ma era al bar dove ha fatto di tutto per farsi notare: arrestato e portato in carcere dai carabinieri. Si tratta di un uomo di 46 anni che, a maggio 2022, si era reso responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e minacce nei confronti degli anziani genitori. Per tali fatti era stata disposta prima la misura dell’allontanamento dalla casa di famiglia con divieto di avvicinamento alle persone offese. Misura sostituita dapprima con la custodia in carcere e poi con i domiciliari con il divieto di allontanamento. L’epilogo qualche giorno fa quando al numero di pubblica utilità è stato richiesto l’intervento dell’Arma: in un bar di Bastiola era stata segnalata la presenza dell’uomo che stava creando problemi alla barista e ai clienti. Il 46enne è stato rintracciato nelle zone adiacenti al bar ed è stato controllato: a tradirlo l’odore di vino del suo alito e a nulla sono valse le sue giustificazione circa l’ allontanamento dall’abitazione. Nel rapporto dei militari inviato alla Procura è emersa l’evasione dagli arresti domiciliari e la condotta aggressiva e violenta. Il Gip del Tribunale di Perugia ha deciso di sottoporlo alla custodia in carcere.