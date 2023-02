Ai detenuti lavori di pubblica utilità

I detenuti della casa di reclusione di via Roma potranno svolgere lavori di pubblica utilità in città grazie ad un accordo sottoscritto tra la direttrice della struttura Anna Angeletti e Daniele Di Loreto, presidente della Fondazione per il museo Claudio Faina. E’ una convenzione per la realizzazione di un progetto sperimentale finalizzato all’impiego di detenuti in progetti di lavoro. Erano presenti alla firma, e saranno garanti della buona riuscita del progetto, Enrico Gregori, comandante della polizia penitenziaria e Paolo Maddonni, responsabile dell’area educativa. L’iniziativa risponde a un’idea della giustizia penale che non è solo detenzione, ma anche riparazione del danno inflitto alla collettività e vuole favorire la rieducazione del condannato attraverso opportunità che gli consentano di reinserirsi positivamente nella società. L’attività sarà svolta all’interno del museo, sarà a titolo volontario e gratuito e terrà conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative del detenuto: piccole manutenzioni, cura del verde, aiuto per la logistica. "La Fondazione è un’istituzione culturale, la prima realizzata in Italia nel settore museale, è un bene della città ed è a disposizione di tutte le componenti della collettività – dice Di Loreto – compresa la casa di reclusione. Siamo orgogliosi di poter offrire questa opportunità".