“Agricoltura100“: premiata un’azienda di Montegabbione

ORVIETO C’è anche una azienda umbra, la Tenuta di Montegiove di Montegabbione, tra quelle premiate per il progetto Agricoltura100 che ha ricevuto una menzione speciale. Alla nuova edizione hanno partecipato 3.132 aziende, un panel in continua crescita dalle 1.850 del 2020. "La quarta edizione del Rapporto Agricoltura100 conferma la straordinaria capacità del settore di farsi volano di crescita e sviluppo per il territorio e l’intero Paese - ha dichiarato Luca Filippone, direttore Generale di Reale Group".Il nuovo rapporto conferma l’impegno dell’agricoltura italiana nel miglioramento dei propri impatti ambientali, sociali ed economici. Oggi il 55,3% delle aziende del comparto presenta un livello elevato di sostenibilità, in aumento sia sul 2023 sia sul 2020, dove la quota era del 48,8%. Diminuiscono al contempo le imprese al livello base, passate dal 20% di quattro anni fa al 12,1% di oggi.