Agricoltura, summit sulle criticità. L’assessore Meloni in Altotevere

CITTA’ DI CASTELLO – Trovare soluzioni alle criticità sollevate dal mondo agricolo in Altotevere è l’obiettivo dell’ incontro tra le associazioni di categoria del comparto e l’assessore regionale alle politiche agricole Simona Meloni, organizzato a Città di Castello dalla consigliera regionale Letizia Michelini e dal sindaco Luca Secondi. Il summit è stato promosso per affrontare le criticità della filiera ed è convocato martedì 14 gennaio quando l’assessore Meloni incontrerà i rappresentanti delle associazioni di categoria. "Lavorare per cercare percorsi costruttivi di valorizzazione delle colture in Altotevere in una filiera che. Importante per l’economia del territorio. Ringraziamo sin da ora l’assessore Meloni per la pronta disponibilità dimostrata e per l’attenzione che dedicherà alle esigenze della filiera", dicono il sindaco Secondi e la consigliera umbra Michelini. A seguire l’assessore Meloni incontrerà il presidente del Gal Alta Umbria, Mirco Rinaldi, a cui spetterà per questo 2025 la presidenza dell’Assogal.