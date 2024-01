Agricoltori contro la “complanare“: "Mangerà porzioni di terreno"

La Confederazione italiana degli agricoltori contesta il nuovo tracciato della strada complanare, ritenendolo inadeguato perchè sottrae spazio prezioso alle coltivazioni agricole. Costantino Pacioni , dirigente dell’associazione di categoria ed ex consigliere regionale spiega i motivi di forte perplessità da parte degli agricoltori. La strada che ha avuto e sta avendo una gestazione lunghissima, dopo molti anni di difficoltà e cambiamenti progettuali, collegheràanche il secondo stralcio, l’area di Bardano con la strada Amerina ed il casello autostradale. "Oltre alla decurtazione di consistenti porzioni di terreno agricolo di pregio –dice Pacioni- il comune denominatore delle osservazioni è l’impatto che si verrà a determinare sull’unica porzione di territorio, peraltro area protetta, rimasto esente da cementificazione, lungo la vallata del fiume Paglia, di fronte alla rupe di Orvieto, non solo dal rilevato della strada, bensì dal corridoio residuale che rimarrà incolto tra la strada e la autostrada parallela". Tratti interni e centri abitati dove si trovano le tante aziende agricole che da anni sono custodi della biodiversità, lavorano per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione dei prodotti tipici dell’Umbria. Come il caso di buona parte del Piano di Paglia. Il tracciato del secondo stralcio, quindi, ha addossato "la nuova strada al rilevato dell’autostrada per soli mille metri, anziché per il suo intero parallelismo. "Completa adiacenza che era e rimane, salvo migliori alternative, l’obiettivo delle nostre precedenti osservazioni" dice la Cia. Il sindaco Tardani ha però una posizione irremovibile sulla questione: "Attraverso le interlocuzioni con gli enti interessati è stato già ridotto quanto possibile l’impatto sui terreni. La soluzione individuata e lo strumento urbanistico approvato consentiranno di tutelare le proprietà e le produzioni, dopo essere riusciti a ottenere le risorse economiche necessarie per il secondo stralcio, finanziate dalla Regione, vogliamo procedere spediti alla definizione dell’iter autorizzativo e arrivare alla realizzazione di un’opera strategica come vogliono i cittadini, che chiedono di liberare dal traffico pesante i quartieri di Orvieto scalo e Sferracavallo, e come sollecitano le imprese, che chiedono infrastrutture per rendere il territorio più accessibile e attrattivo.

Cla.Lat.