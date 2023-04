’’Agricollina’’, alla mostra-mercato in arrivo oltre duecento espositori

MONTECASTRILLI – Oltre 200 gli espositori che prenderanno parte ad Agricollina, la mostra-mercato delle macchine agricole collinari, della zootecnia e degli animali da cortile giunta alla sua 55a edizione, in programma al Centro fiere don Serafini dal 23 al 25 aprile , organizzata dall’associazione che ne porta il nome in collaborazione con il Comune di Montecastrilli e la Fondazione Carit. L’edizione 2023 è stata presentata stamattina in Provincia dalla presidente della Provincia, dal sindaco di Montecastrilli, del presidente di Coldiretti Paolo Lanzi e di Fabrizio Busti della Cia. "Sarà un’edizione ricca – è stato detto – che punterà sulla promozione di un’agricoltura 4.0 capace di fare da punto di riferimento per la provincia di Terni e di essere attrattiva anche per i giovani". Tutti gli intervenuti hanno infatti sottolineato l’importanza che il settore sta assumendo fra le nuove generazioni che possono unire le competenze tecniche alle loro conoscenze informatiche facendole diventare un valore aggiunto per le imprese.