Agnese Duranti incanta Le Farfalle tornano a volare

La ginnasta spoletina Agnese Duranti e le Farfalle tornano a volare alto. Dopo la bufera invernale che ha riguardato l’intero mondo della ritmica ed una ripresa caratterizzata da alti e bassi alle finali della Coppa del Mondo andate in scena nel fine settimana a Milano la squadra allenata dalla tecnica Emanuela Maccarani ha ottenuto due splendidi ori ed un argento. La prima vittoria è arrivata nel concorso generale e mentre la seconda nella finale di specialità (3 cerchi e 2 palle). A coronare l’impresa è arrivato anche il secondo posto alle spalle di Israele nella finale ai 5 cerchi. Tre medaglie che lasciano ben sperare in vista del campionato del mondo di fine agosto, che si terrà a Valencia. Duranti e le compagne di squadra punteranno all’oro sfuggito ai recenti Europei. Con la Russia assente per ovvi motivi le principali antagoniste dell’Italia saranno Israele e le campionesse olimpiche e mondiali della Bulgaria. Il mondiale spagnolo assegnerà il lascia passare per le olimpiadi di Parigi 2024.