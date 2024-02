Agguato di gruppo fuori dalla scuola: studente ferito con calci e pugni

Foligno, 10 febbraio 2024 – Aggredito, fuori dalla scuola, da una banda incappucciata. E’ successo ad un ragazzo del liceo scientifico di Foligno, accerchiato mercoledì all’uscita da scuola da gruppo a volto coperto col cappuccio e con lo scaldacollo tirato sù fino al naso per nascondere il volto. Botte, calci e pugni fino all’intervento di due insegnanti coraggiosi che hanno messo in fuga il branco, almeno sei persone. Per il ragazzo la rottura del setto nasale.

Sporta la denuncia alle Forze dell’ordine. Queste stanno lavorando, intanto da quello che è stato possibile apprendere sarebbe una banda di giovani che si fa vedere sempre più spesso nelle zone frequentate dai coetanei. Non sarebbero studenti dello Scientifico ma giovani intravisti anche alla festa di Carnevale dello Scientifico. L’aggressione al ragazzo è avvenuta nei pressi della sede distaccata del Marconi, in via Cairoli.

La stessa sede visitata quattro volte dai ladri che hanno preso di mira i distributori automatici di caffè e merendine. Quattro furti analoghi, tesi a rubare le monete delle macchinette, portati avanti probabilmente da una coppia e quindi non attribuibile alla ‘banda’ dell’aggressione al ragazzino. Ieri anche una nuova scoperta: vandali negli spazi dell’ex ristorante degli Orti Orfini. I locali, in comodato d’uso gratuito allo Scientifico che li ha usati per deposito dei materiali della palestra, essendo in corso la ristrutturazione della scuola, sono stati ritrovati devastati. Il materiale è stato ritrovato distrutto ma sono state rinvenute anche decine di bottiglie, siringhe e quanto altro faccia pensare ad un’assidua frequentazione da parte di gruppi non del tutto raccomandabili, dediti a festini all’insegna del consumo smodato di alcol e droga.