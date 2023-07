Aggressione nel bar Daspo Willy a un 41enne

Daspo Willy nei confronti del 41enne che aveva aggredito un dipendente di un bar con un casco. All’arrivo dei poliziotti, infatti, il 41enne era stato trovato mentre era intento a colpire il rivale con un casco da motociclista. Durante il tentativo di fermarlo, uno degli agenti era rimasto ferito. La misura di prevenzione personale è scaturita dall’attività di accertamento svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura che, in considerazione delle modalità con cui si era svolto il fatto e dell’allarme sociale creato tra i clienti del locale, ha ritenuto la condotta tenuta dall’uomo tale da determinare una situazione di grave pericolo e turbativa dell’ordine e la sicurezza pubblica. Per questi motivi, il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, ha adottato il già menzionato provvedimento. Al destinatario della misura, per la durata di un anno, sarà vietato l’accesso al locale di pubblico spettacolo, nonché lo stazionamento nelle immediate vicinanze dello stesso.