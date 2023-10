Aggressione a colpi di bottiglia. La Polizia chiude per un mese un locale pubblico di Fontivegge

È stato chiuso per 30 giorni il locale di Fontivegge, sede di un’associazione culturale, dove, alcuni giorni fa, un uomo è stato aggredito a colpi di bottiglie. L’episodio si era verificato nella notte tra sabato 14 e domenica 15 ottobre. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta in seguito a una segnalazione, il responsabile del locale, dopo essersi accorto che un giovane stava facendo i propri bisogni a un passo dalla porta di ingresso, lo avrebbe colpito al volto con il vetro di una bottiglia, presa dalle mani di un altro uomo presente all’accaduto: brandendola, l’avrebbe prima rotta per minacciarlo e quindi lo avrebbe colpito, provocandogli ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

L’aggressore era stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, messo ai domiciliari. Come ulteriore conseguenza del violento episodio, il questore di Perugia, Fausto Lamparelli, ha disposto la chiusura e la sospensione dell’esercizio pubblico per 30 giorni, in applicazione dell’articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza. A dare esecuzione del decreto del questore è stato il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale che ha provveduto alla notifica degli atti e alla chiusura dell’attività. Si tratta del secondo provvedimento di chiusura emesso nei confronti dello stesso esercizio pubblico nell’ultimo anno, rende noto la questura. A febbraio, infatti, nei pressi del locale si era verificato un episodio analogo che aveva portato a una prima sospensione della licenza sempre per la durata di 30 giorni. Dopo 8 mesi, la situazione si è ripresentata in modo analogo.